Nejhorší herní remastery a remaky, na které by fanoušci raději zapomněli

Ne každý návrat ke starým herním klasikám dopadne slavně. Zatímco některé remastery a remaky potěší vylepšenou grafikou a citlivým přístupem k původnímu materiálu, jiné skončí jako zklamání. Technické chyby, nepochopitelné designové změny nebo jen prostá lenost vývojářů dokážou zkazit i ty největší legendy. Níže najdete výběr remasterů a remake verzí, které herní komunita označila jako vyloženě nepovedené.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition

Když Rockstar oznámil návrat ikonických her GTA III, Vice City a San Andreas, hráči jásali. Jenže to, co dostali, bylo spíš noční můrou než oslavou klasiky. Hra trpěla četnými technickými problémy, podivnou vizuální stylizací postav a chybějícími efekty. Místo nostalgie přišlo rozčarování a vývojáři museli situaci hasit dodatečnými opravami. A že to trvalo.