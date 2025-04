Zajímavé iOS aplikace, které se vám mohou hodit

Milovníci produktivity a vizuálních nástrojů ocení Tasks: Todo Lists & Kanban, protože spojuje sílu jednoduchých to-do seznamů s přehledným kanban rozhraním. Ideální pro ty, kdo mají rádi jasnou strukturu a chtějí vidět, co je rozdělané, co čeká na schválení a co je hotovo. Flexibilní označování, barevné štítky a vlastní pracovní postupy dělají z této aplikace praktického parťáka pro práci i osobní život.

Pokud hledáte nástroj pro týmovou spolupráci a chcete mít přehled o tom, co má kdo na starosti, Tasked je přesně to, co potřebujete. Je jednoduchá, ale přitom velmi efektivní. Vytváření skupin, sdílení úkolů, komentáře i notifikace – to vše vám pomůže koordinovat aktivity v rodině, domácnosti nebo malém týmu bez zbytečných komplikací. A když někdo úkol dokončí? Všichni to okamžitě víte.