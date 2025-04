Báječné iOS aplikace nejen pro vaše jarní výlety

Jestli patříte mezi milovníky hor a rádi zvedáte hlavu k horizontu, aplikace PeakFinder vás zaujme na první pohled. Díky funkci rozšířené reality vám ukáže názvy a informace o všech vrcholcích kolem vás – a to i bez připojení k internetu. Navíc si můžete zobrazit čas východu a západu slunce nebo si uložit své oblíbené hory pro příští výlety. Už nikdy se nebudete muset ptát, co je to za kopec v dálce.