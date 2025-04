Víme, kdo vyrobí displeje pro první ohebný iPhone!

Příchod prvního ohebného iPhonu se pomalu, ale jistě blíží, o čemž svědčí jak množství nejrůznějších úniků specifikací, tak i zprávy o vyjednávání Applu s dodavateli, kteří mu pomohou tento telefon uvést k životu. Před pár hodinami pak prosáklo díky zdrojům portálu Business Korea ven to, kdo Applu pro jeho skládačku dodá displeje. A do jisté míry se jedná o překvapení.

Podle zdrojů výše zmíněného portálu uzavřel Apple ohledně dodávky ohebných displejů dohodu se Samsungem coby jediným dodavatelem. To pro něj sice není vůbec běžné, jelikož dodávky zpravidla rozděluje mezi vícero dodavatelů kvůli následným lepším možnostem při vyjednávání ceny a tak podobně, nicméně tentokrát udělal výjimku. Důvod je pak dle zdrojů prostý – Samsung coby jediný výrobce dokáže Applu dodat displeje bez viditelné prohlubně na místě pantu. Vzorky LG či BOE, které měl mít Apple taktéž k dispozici, mají mít rýhu podstatně viditelnější, což Apple od jejich využití odrazuje.

Právě absence rýhy na místě vnitřního pantu by měla být ostatně i jedna z předností prvního ohebného iPhonu. Mezi ty další by se pak měla řadit minimální tloušťka, vysoký výkon, velmi slušná výdrž baterie či kvalitní fotosoustava. V prvním roce by měl být Apple údajně schopný prodat na 9 milionů kusů tohoto modelu, přičemž pokud by o ně byl zájem, dodavatelský řetězec Applu je údajně schopen navýšit výrobu až na 15 milionů jednotek za rok. Vše ale ukáže samozřejmě až čas a to, jaký zájem v něm uživatelé projeví. O tom bychom se mohli ostatně přesvědčit už příští rok, kdy by se s trochou štěstí měla skládačka ukázat.