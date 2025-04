Jak investovat v době nejistoty?

Komerční sdělení: Poslední měsíc byl na finančních trzích pro obchodníky i investory velmi divoký. Všechny hlavní třídy aktiv, tedy akciové indexy, komodity, kryptoměny i měnové páry na Forexu, vykazují výrazné pohyby. Zorientovat se v tomto prostředí není vůbec snadné, a proto jsme se sešli s Tomášem Vrankou, Markem Nemkym, Stanislavem Viktorinem a Martinem Jakubcem z XTB. Tato čtveřice se nejen dobře bavila, ale hlavně odpovídala na nejčastější otázky, jak se vypořádat s aktuální situací a jaké kroky podniknout v rámci svého portfolia. Co dalšího se ve videu dozvíte?

Události posledních několika týdnů byly skutečně velmi bouřlivé, a proto video začíná stručným shrnutím toho, co se v tomto období stalo a proč to tolik stresuje svět a způsobuje výrazné výprodeje akcií. Výprodeje však nejsou po celém světě rovnoměrné – někde akcie klesají více, jinde méně. A existují také značné rozdíly v ocenění.

O všech těchto tématech se hovořilo i na naší sobotní Online trading konferenci.

Jednou z častých otázek je, co s portfoliem v současné době dělat. Zda akcie koupit, počkat, nebo prodat. Dlouhodobé statistiky ukazují, že nejlepší investiční strategií pro většinu lidí s dlouhým investičním horizontem je průběžný nákup ETF bez ohledu na aktuální situaci ve světě. Platí to však i nyní, nebo je současná krize jiná?

Defenzivnější alternativou ke klasickému akciovému indexu S&P 500 může být vyvážený index, protože klasický index funguje tak, že váží společnosti podle toho, jak jsou velké (dle tržní kapitalizace). V indexu Equal Weight má však každá společnost stejnou váhu 0,2 %. Tím se snižuje vliv změn cen technologických firem na index, takže v případě další vlny výprodejůakciového trhu by měl být pokles tohoto indexu menší.

Velká část investorů dlouhodobě upřednostňuje společnost Berkshire Hathaway vedenou legendárním investorem Warrenem Buffettem před ETF na index S&P 500 nebo globální akcie. Tato společnost se svým fungováním velmi podobá indexu, protože prakticky sdružuje velké množství podniků, především z tradičních odvětví. Jak se však akciím Berkshire daří a jak vypadá jejich budoucnost ve srovnání s indexem?

Kromě akcií investoři do svých portfolií přidávají i další aktiva. Jedním z nich může být například zlato, které se těší ze současné nejisté geopolitické situace a je na historických maximech. V tomto tisíciletí zlato dokonce překonalo americké akcie. Má však jeho dlouhodobé zařazení do portfolia smysl?

Zlato ovšem není jedinou alternativou. I další aktiva, jako jsou např. energetické komodity, lze využít pro aktuální ekonomický či tarifní vývoj nebo jako krátkodobé zajištění. Po oznámení Donalda Trumpa o zavedení cel ropa výrazně oslabila. Spojené státy a Čína jsou dvě země, které se na světové poptávce po ropě podílejí významnou měrou. Pokud by obchodní válka skutečně zpomalila světovou ekonomiku, poptávka po ropě by se snížila, což by vyvolalo tlak na její ceny.

Jako zajištění lze obvykle použít i americký dolar, švýcarský frank nebo japonský jen. Současná situace je však jiná. V tomto případě americký dolar oslabuje, což je výrazný rozdíl oproti situacím v minulosti. Obvykle americký dolar během výplachu akcií posiluje, což tlumí pokles hodnoty portfolií v eurech nebo korunách. Tentokrát je to ale jinak, protože kromě akcií oslabuje i dolar, což prohlubuje ztráty. Má tedy stále smysl diverzifikovat i na úrovni měn, které byly považovány za bezpečné přístavy?

Na tyto a mnohé další otázky jsme odpověděli v nejnovějším dílu ze série Povídání o Trzích.

