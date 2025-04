Apple prodal na začátku roku nejvíc smartphonů ze všech! Lví podíl na tom má iPhone 16e

Že bylo ze strany Applu představení iPhonu 16e vzhledem k jeho technickým specifikacím spíše přešlapem, nežli trefou do černého? Ale kdepak! Data analytické společnosti Counterpoit Research totiž ukazují přesný opak. Apple se podle nich stal v prvním čtvrtletí letošního roku největším prodejcem mobilů na světě, když získal na celkovém trhu se smatphony skvělý 19% podíl.

Důvod je pak dle analytiků jasný – úspěch iPhonu 16e uvedeného v březnu v kombinaci s prodejním úspěchem na rozvojových trzích, které na levný iPhone zareagovaly velmi pozitivně. Díky tomu se tak Applu povedlo předehnat Samsung, který dokázal ve stejném období získat „jen“ 18% podíl na trhu a to i přesto, že v něm uvedl své vlajkové lodě Galaxy S25. Třetí místo pak pro sebe drží Xiaomi se svými 14 %, na čtvrté místo se vyšvihlo vivo a páté místo drží OPPO. Druhé čtvrtletí nicméně pro Apple už tak dobré určitě nebude. Žádná mobilní novinka v něm totiž nedorazí a mnozí jablíčkáři začnou své zraky pozvolna upírat k září, kdy přijdou iPhony 17 (Pro). Nákupy proto leckdy přesunou až právě na třetí čtvrtletí roku, aby si mohli pořídit to nejaktuálnější, co bude mít Apple v danou chvíli k dispozici.