Chytřejší Siri dorazí na iPhone dříve, než se očekávalo!

Apple se nevzdává a i přes problémy s vývojem chytřejší Siri představené coby součást Apple Intelligence v červnu loňského roku na jejím uvedení intenzivně pracuje. A co víc, vylepšenou Siri vypustí podle zdrojů The New York Times dříve, než se původně očekávalo. Tedy, minimálně její část.

Zdroje The New York Times tvrdí, že ačkoliv se obecně očekávalo, že Apple vypustí vylepšenou Siri až na jaře příštího roku, jelikož to z jeho oficiálního prohlášení vyplynulo a tento časový harmonogram potvrdil i reportér Mark Gurman z Bloombergu, podle vývojářů pracujících na projektu má být údajně nyní cíl vypustit minimálně část funkcí pro vylepšenou Siri už coby součást iOS 19 letos na podzim. Bohužel, o jak komplexní vypuštění se má jednat není v tuto chvíli zatím zcela jasné, jelikož bude záležet na tom, jak se bude v nadcházejících měsících vývojově dařit. Nezbývá tedy než doufat, že vedle vývoje chytřejší Siri probíhá i vývoj české verze Apple Intelligence a Siri, abychom si všechny výhody těchto vychytávek mohli co nevidět užít naplno.