Zde seženete MacBook Air M1 s roční zárukou za pouhých 12 490 Kč!

Komerční sdělení: MacBook Air je již dlouhé roky synonymem spolehlivého, krásného a kompaktního notebooku. Když navíc Apple v roce 2020 představil první Mac s čipem vlastní výroby, málokdo tušil, že MacBook Air M1 tak výrazně přepíše pravidla hry a z řady Air vznikne ještě větší svatý grál. Dnes, o několik let později, totiž zůstává i přes nástup výkonnějších modelů MacBook Air M1 nepřekonatelnou volbou v segmentu dostupných notebooků – a to nejen mezi Macy, ale napříč celým trhem.

Díky čipu Apple M1 nabízí výkon, který hravě zvládne běžnou práci, úpravu fotografií, střih videa i multitasking, a to bez větráku. Notebook je tedy naprosto tichý a zároveň extrémně úsporný, což se odráží na výdrži baterie – ta bez potíží překoná deset hodin reálného provozu. Skvělý je i Retina displej, který nabízí ostrost, barevnost i jas, jaký konkurence v této cenové relaci často nenabízí.

Kombinace tenkého a lehkého hliníkového těla, špičkové optimalizace macOS a stále příznivé ceny dělá z MacBooku Air M1 nejlepší volbu pro studenty, nenáročné profesionály i běžné uživatele, kteří chtějí spolehlivý a dlouhodobě použitelný stroj. I v roce 2025 zkrátka platí: MacBook Air M1 je notebook, který díky svým technickým specifikacím v kombinaci s cenou nedává konkurenci šanci. A pokud vám nevadí sáhnout po již použitém modelu, který je i nadále ve vynikající kondici, můžete se s cenou dostat ještě úplně jinam.

Krásným příkladem je i nabídka Mobil Pohotovosti, ve které naleznete MacBooky Air M1 ve všech barevných variantách už od 12 990 Kč. Velkým pozitivem je pak to, že ačkoliv se jedná o použitý Mac, dostanete k němu záruku 12 měsíců, díky čemuž se tak nemusíte obávat toho, že si koupíte takříkajíc zajíce v pytli se skrytými vadami. Ani výše zmíněních 12 990 Kč pak navíc nemusí být konečná cena! Pokud se totiž pro nákup rozhodnete, můžete díky exkluzivnímu slevovému kódu LSAextra pro naše čtenáře získat dalších 500 Kč slevu a MacBook Air M1 vás tak vyjde na pouhých 12 490 Kč! Ale pozor, kód platí jen pro 15 nákupu, takže musíte být rychlí. Zde totiž není opravdu co řešit. Za 12 490 Kč jde totiž ve výsledku o skvělý MacBook například pro studenta do školy, jakožto dárek na přijímačky či klidně jako přenosný domácí počítač pro maily, procházení internetu či sledování filmů.

