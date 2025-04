Lidé z Applu jako akční figurky

Steve Jobs, Steve Wozniak, Tim Cook, Jony Ive, Phil Schiller, Eddy Cue a mnoho dalších. To jsou tváře, které jsou neodmyslitelně spjaté s Applem. Napadlo vás někdy, jak by tyto osobnosti mohly vypadat jako akční figurky? samozřejmě i včetně příslušenství úhledně zabalené v blisteru? Pokud ne, tak nás ano a protože jsme psali návod Jak z fotky vytvořit vlastní akční figurku pomocí AI , rovnou jsme to otestovali přímo na osobnostech ze světa Applu. V následující galerii se můžete podívat, jak to dopadlo.

Fotogalerie steve jobs action figure John sculley action figure steve wozniak action figure Tim Cook action figure Jony Ive action figure Eddy cue action figure phil schiller action figure greg joswiak action figure Katherine adams craig federghi action figure ChatGPT Image 8. 4. 2025 13_09_21 ChatGPT Image 8. 4. 2025 13_07_41 ChatGPT Image 8. 4. 2025 13_04_41 Vstoupit do galerie