Alza otevírá v Praze další Apple Shop! Láká v něm na slevy na Apple až 6000 Kč

Komerční sdělení: Láká vás koupě nových Apple produktů, ale rádi byste co nejvíce ušetřili? Pak pro vás má Alza vynikající zprávu. Už 12. dubna totiž otevře ve svém showroomu v Chrášťanech nový Apple Shop, což oslaví parádními slevami na Apple produkty ve výši až 6000 Kč. Je tedy rozhodně o co stát.

Získání slevy až 6000 Kč v rámci otevření nového Apple Shopu v showroomu Alzy je naprosto jednoduchou záležitostí. Každý, kdo nakoupí jakýkoliv originální Apple produkt nad 10 000 Kč, má totiž na exkluzivní slevu až 6 000 K nárokč. Ať už jde o nový iPhone, MacBook nebo třeba Apple Watch, jde o ideální příležitost, jak si udělat radost a zároveň výrazně ušetřit. Celá akce probíhá v Alza showroomu v Chrášťanech, kde si zájemci mohou všechny produkty osahat naživo, vyzkoušet jejich funkce a zjistit, který model jim sedí nejvíc. K dispozici jsou navíc i odborníci, kteří rádi pomohou s prvním spuštěním, přenosem dat nebo základním nastavením.

A jak tedy slevu získat? Jednoduše. Při objednávce mezi 10 000 Kč až 19 999 Kč získáte automaticky slevu 2000 Kč a to klidně i v případě, že produkty zkombinujete tak, abyste se do tohoto cenového okna dostali. Sleva 4000 Kč je tu pak pro vás při nákupu mezi 20 000 Kč až 29 999 Kč s tím, že opět můžete produkty kombinovat. A konečně, slevu 6000 Kč dostanete od Alzy v případě, že v showroomu nakoupíte nad 30 000 Kč. Podmínky jsou tedy naprosto jednoduché a vlastně to jediné, na co je třeba myslet, je fakt, že slevy lze získat jen na showroomu v Chrášťanech a to navíc jen v den otevření – tedy 12. 4. 2025.

Více informací o akci se dozvíte zde