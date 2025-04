Chcete mít Garmin vívoactive 6 jako první? U Garmin Brno už je koupíte 

Komerční sdělení: Garmin teprve před týdnem představil svou novinku v podobě nové generace chytrých hodinek vívoactive 6 a nyní už si ji můžete pořídit u Garmin Brno – osobně v brněnské Olympii nebo on-line v e-shopu.

Garmin vívoactive 6 mají pouzdro o velikosti 42 mm, které je vyrobeno z polymeru a vyztuženo vlákny. Luneta je z eloxovaného hliníku. Displej je AMOLED o velikosti 1,2“ a nabízí i funkci Always On. S jeho aktivním využíváním vydrží hodinky 5 dní na jedno nabití, bez něho je to 11 dní. Na výběr jsou čtyři poměrně líbivé barvy, kdy mezi nimi jasně vyniká zelená.

Hodinky nepotěší jen všechny základní uživatele, ale třeba také běžce, protože, i když nespadají do řady Forerunner, nabízejí mnohé běžecké metriky, a to včetně dynamiky běhu, běžeckého výkonu, strategie tempa PacePro, je tu ale i běžecký Garmin trenér. Vyjma klasické sady aktivit a pro Garmin vlastní funkce je tu také úplná novinka: Chytrý budík.

S jeho pomocí si nastavíte 30minutové okno, ve kterém budete chtít vstávat a hodinky vás v něm jemnými vibracemi vzbudí v ten nejideálnější čas podle vaší momentální fáze spánku. Z toho důvodu pro vás bude vstávání a stejně tak celý den o něco příjemnější. Chytré hodinky Garmin vívoactive 6 stojí 8 190 Kč.

