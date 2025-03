Instagram přidal do své mobilní aplikace příjemné vylepšení

Instagram se opět inspiroval konkurencí a přidává do svých Reels novou funkci, která uživatelům umožňuje přehrávat videa zrychleně. Podobně jako na TikToku stačí podržet prst na levé nebo pravé straně obrazovky a video se začne přehrávat dvojnásobnou rychlostí. Tato novinka přichází v době, kdy Reels už dávno nejsou omezeny na krátké patnáctisekundové klipy. Instagram postupně prodloužil maximální délku videí až na tři minuty, a tak je možnost rychlého přeskočení méně zajímavých částí poměrně logickým krokem.

Funkce funguje jednoduše. Postačí během sledování Reelu podržet prst na pravém nebo levém okraji displeje. Video se poté automaticky přehraje 2× rychleji, což usnadní přeskočení úvodů nebo nudnějších částí. Uživatelé tak mohou snáze najít to, co je zajímá nejvíc. Instagram tímto krokem reaguje na potřeby své komunity, která je zvyklá na krátké a dynamické formáty. Rychlé přetáčení může zároveň zvýšit pravděpodobnost, že lidé video dokoukají až do konce, místo aby ho rovnou přeskočili. Jedná se o další z řady funkcí, které Instagram převzal od TikToku. Jak tuto novinku vítáte?