Netflix naštval jablíčkáře! Odpískal jednu z nejlepších funkcí na Apple TV

Pokud jste majiteli Apple TV a zároveň si předplácíte streamovací služby v čele s Max, Amazon Prime Video, Disney+ a dalšími, dost možná jste si zamilovali aplikaci TV, která je schopna „přebírat“ obsah právě z aplikací streamovacích služeb a spouštět je skrze sebe. Jinými slovy, člověk nemusí přeskakovat ze služby do služby, když něco hledá či si chce pustit, ale v případě, že daná služba nabízí integraci Apple TV, můžete obsah z ní konzumovat právě přes aplikaci TV, která se tak rázem stává de facto nekonečnou kartotékou obsahu. O to víc naštve, že podpoře této funkce se již roky brání streamovací gigant Netflix, který navíc o změně dle všeho neuvažuje.

Debaty ohledně podpory aplikace TV rozpoutala před pár dny chyba Netflixu, kvůli které se jeho obsah začal některým uživatelům právě v aplikaci od Applu zobrazovat. Ti tak zajásali, že se Netflix konečně umoudřil a i jeho knihovnu budou moci spouštět nativně přes aplikaci z dílny Applu. Tuto chybu však streamovací gigant rychle opravil s tím, že následně poskytl portálu The Verge vyjádření, ve kterém stojí, že zavedení podpory v plánu nemá a jeho uživatelé tedy budou muset i nadále veškerý obsah z jeho dílny konzumovat přímo přes jeho aplikaci. O zvýšení uživatelského komfortu tedy Netflixu evidentně úplně nejde. Zda své plány přehodnotí či nikoliv sice zatím nevíme, avšak vzhledem k tomu, jak dlouho k dispozici možnost integrace obsahu do TV je, moc na to vsázet nelze.