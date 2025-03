Recenze kabelu Statik 360: V hlavní roli jednoduchost a vyměnitelné konektory

Že nemohou být nabíjecí kabely zajímavé? Ale kdepak! V současnosti totiž lze na trhu narazit na nepřeberné množství nejrůznějších typů. které se od sebe liší jednak designem a cenou, ale vlastně i tím, jak je lze využít. Skvělým příkladem jsou kabely Statik, které dokáží překvapit zejména svou univerzálností. A jelikož mi jeden nedávno dorazil na vyzkoušení, je na čase vás s ním seznámit. Stojí totiž opravdu za to.

Technické specifikace, zpracování a design

Statik 360 2.0 je univerzální nabíjecí kabel, který se může pochlubit nejen vysokou odolností, ale i inovativním designem. Klíčovým prvkem jsou tři magnetické konektory – Lightning, USB-C a Micro-USB – které lze snadno připojit k otočnému kloubu, což zajišťuje maximální flexibilitu při nabíjení. Konektory jsou navíc odnímatelné, takže je můžete ponechat přímo v zařízení, čímž ochráníte nabíjecí port před prachem a nečistotami. Kabel podporuje nabíjení až 10 W (5V/2.4A) a je opletený odolným nylonem, díky čemuž je skvělou volbou i pro náročné použití – například v autě či při hraní her. Silné magnetické uchycení zajišťuje bezpečné spojení, takže se nemusíte obávat přerušení nabíjení ani při pohybu.

Mnou testovaná verze je na druhé straně zakončena USB-A portem, kvůli kterému tak může být rychlostně minimálně pro jablíčkáře prahnoucí po rychlonabíjení iPhonů nezajímavá. V nabídce výrobce však naleznete i verzi s USB-C portem (respektive verzi, která má výměnný USB-A a USB-C port), která už samozřejmě rychlonabíjení nabídne bez problému, protože nabízí až 100W oproti mnou testované 10W verzi.

Co se týče zpracování a vzhledu, zde není co řešit. Černý kabel obalený nylonovým úpletem s kovovými koncovkami se dle mého prostě musí líbit každému, stejně jako jeho kvalitní zpracování. Zkrátka a dobře, je vidět, že si dal někdo s vývojem a výrobou daného kabelu docela práci, což je rozhodně super.

Cena mnou testovaného modelu je 445 Kč, vyšší verze s USB-C pak vychází na 549 Kč s tím, že v nabídce je i řada dalších kombinaci v různých cenových variantách.

Testování

Musím říci, že mě kabel coby fanouška MagSafe nabíjení zaujal na první dobrou. Právě magnetické nabíjení totiž skrze něj dostanete de facto na jakýkoliv produkt jen chcete. Stačí, když v něm necháte nabíjecí koncovku a pak už jen stačí v případě potřeby její magnetický konec přichytit ke kabelu, což následně spustí proces nabíjení. Navíc je super, že magnetické konektory si lze dokoupit i zvlášť, takže máte-li toho doma vícero, co by bylo fajn podobným stylem nabíjet, není problém.

My máme například doma starší iPad s Lightningem, který používáme pro konzumaci obsahu různě po bytě a tedy nemá vyloženě místo, kde by jej člověk vždy nabíjel. Zároveň ale máme i starší Xbox ovladač s micro-USB portem a AirPods sluchátka s USB-C, avšak bez podpory bezdrátového nabíjení. Tyto tři produkty proto naprosto dokonale posloužily k tomu, abych si v praxi vyzkoušel, jak příjemné nabíjení skrze tento kabel je. Člověku totiž ve výsledku stačí jej jen připojit k dostatečně výkonné nabíječce a pak se u něj vystřídat s produkty, které mají v portu zastrčenou magnetickou nabíjecí koncovku, což je za mě fajn. Jinak by totiž bylo třeba vytáhnout tři kabely se třemi různými koncovkami, což je prostě otrava.

Příjemné je i to, jak se kabel díky otočnému kloubu ohýbá a tím pádem absolutně odpadá riziko jakéhokoliv nekomfortně kvůli nepoddajnosti pramenící z jeho tvaru. Pant se totiž otáčí přesně tak, jak člověk potřebuje, díky čemuž vás tak připojený kabel limituje vlastně jen svou délkou a ničím jiným, což je za mě určitě fajn. Vlastně jediná věc, která mi u kabelu nedává tak úplně smysl, je malá LED dioda, která svítí těsně pod jeho kloubem. Ta totiž svítí nepřetržitě a to bez závislosti na tom, zda kabel zrovna něco nabijí či nikoliv, což mi úplně nedává smysl. Ale kdo ví, třeba se výrobci v budoucnu povede diodu naučit to, aby signalizovala nabíjení, odpojení kabelu či nečinnost. Jakmile se tak stane, bude toto řešení od Statiku opravdu geniální.

Resumé

Co říci závěrem? Jednoduše to, že pokud hledáte opravdu příjemný kabel, pak je Statik 360 a ty jemu podobné sázkou na jistotu. Vaši elektroniku totiž nabije naprosto spolehlivě a co víc, dopřeje vám komfort, na který můžete u klasických typů kabelů naprosto zapomenout. Rozhodně je tedy o co stát a já se proto nebojím vám tento produkt doporučit. Za málo peněz totiž dostanete muziku, která prostě baví!

Kabel lze zakoupit zde