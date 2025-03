5 triků pro Google, které se vyplatí znát

Google nabízí také integrované stopky a minutku. Ať už chcete vědět, jak dlouho trvá uvařit vaše oblíbené jídlo, nebo si chcete nastavit připomenutí na důležitou událost, Google vám s tím rád pomůže. Stačí do vyhledávače zadat „set timer for…“ a doplnit, na jak dlouho chcete časovač nastavit. Ihned se vám v horní části stránky zobrazí odpočítávání. A pokud potřebujete měřit čas, který něco trvá, jednoduše klikněte na záložku „Stopwatch“ a můžete začít.

Ceny letenek

Chcete si snadno porovnat ceny letenek od různých leteckých společností, aniž byste museli přecházet na jiné webové stránky? S Googlem je to hračka! Stačí, když do vyhledávače zadáte [město odletu] do [město příletu]. Poté pod vyhledávacím polem klikněte na Výběr letecké společnosti a můžete začít porovnávat ceny letenek.