Únik renderů originálních Apple krytů potvrzuje zásadní změnu vzhledu zad iPhonu 17 Pro

Od představení iPhonů 17 Pro (Max) sice dělí svět ještě dlouhé měsíce, už nyní však toho o nich víme tolik, že lze s trochou nadsázky říci, že bude zářijové už jen formalitou. Vzhled chystaných novinek je totiž již venku a jak se nyní zdá, přesně už víme i to, jak budou vypadat jejich kryty. Spolehlivý leaker Majin Bu totiž na svém X zveřejnil CAD render zachycující právě kryt, díky čemuž si tak můžeme udělat dobrý obrázek o tom, jak se Apple postaví k ochraně výrazného zadního fotomodulu.

Fotogalerie iPhone 17 Pro case iphone 17 Pro case blur 1 iphone 17 Pro case blur 2 iphone 17 Pro case blur 3 Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, Apple evidentně počítá s tím, že zadní fotomodul nechá z krytu vidět celý a nebude jej tedy ničím překrývat, jak se v současnosti někteří výrobci krytů pro iPhony snaží. Tím bude sice vystaven celý zadní fotomodul většímu nebezpečí poškození, na druhou stranu se ale bude jednat o natolik dominantní a charakteristický prvek nové řady iPhonů, že by bylo ze strany Applu marketingově nešťastné, kdyby se jej snažil jakkoliv maskovat. Protože co si budeme nalhávat, mnoho jablíčkářů si novinku koupí i proto, že vypadá zezadu jinak než současná generace a to, že má nový iPhonu, bude chtít dát právě skrze vystavování zad na odiv.