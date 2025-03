Konec zaspávání! Apple Watch vás s novinkou z watchOS 11.4 zaručeně probudí

Budíte se pomocí Apple Watch? Pak si pro vás Apple v chystaném watchOS 11.4 připravil perfektní novinku, která vám zajistí, že buzení pomocí vibrací jen tak nezaspíte. V současnosti vás totiž Apple Watch přepnuté do tichého režimu budí jen skrze haptiku a vibrace na zápěstí, což ne každého probudí. Novinka v chystaném watchOS 11.4 to ale změní.

Do systému totiž Apple přidal nenápadnou, leč velmi žádanou funkci ve formě možnosti zaktivovat si zvukové buzení i ve chvíli, kdy jsou hodinky přepnuté do tichého režimu, režimu Nerušit či obecně do jakéhokoliv režimu s tlumením zvuku. Zatímco dřív tedy hodinky v těchto režimech budily tiše skrze haptiku, nyní začnou vydávat klasické zvukové signály, které vás už probudí zaručeně. Rozhodně se tedy jedná o fajn vychytávku, o které je dobré vědět a máte-li problémy s buzením, kterou je i dobré zaktivovat. Veřejná verze watchOS 11.4 vyjde na začátku dubna.