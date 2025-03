iPhone 17 Pro má zvládnout natáčet až 8K videa!

Že se Apple v letošním roce hodlá zaměřit nejen na fotoschopnosti, ale i na natáčecí schopnosti iPhonů 17 (Pro) není vzhledem k řadě již dříve uniklých informací žádným tajemstvím. Ostatně, hned několik na sobě nezávislých leakerů přišlo v předešlých týdnech s tím, že má Apple v plánu iPhony 17 Pro přimět vlogery k tomu, aby „odhodili“ své klasické kamery a začali pro natáčení svých videí používat právě novou generaci iPhonů. A jak se zdá, iPhony 17 Pro budou mít v tomto směru skutečně co nabídnout.

Před pár hodinami totiž přišel leader Fixed Focus Digital s tvrzením, že Apple u iPhonů 17 Pro (Max) počítá s podporou natáčení v 8K rozlišení a to dost možná u všech objektivů, které telefon nabídne. To proto, že vedle 48MPx Fusion (širokoúhlého) a 48MPx ultraširokoúhlého objektivu by měl letos dorazit taktéž 48MPx teleobjektiv a jelikož je 8K obraz ekvivalentem ke zhruba 33 Mix, měla by jej teoreticky podporovat celá fotosoustava, což by bylo rozhodně zajímavé. Sluší se nicméně dodat, že předpovědi ohledně příchodu podpory 8K videí jsme slyšeli už v loňském roce a nakonec nenaplnily. Je proto třeba brát všechny podobné spekulace s určitým odstupem.

Fotogalerie iPhone 17 Pro 2 iPhone 17 Pro 1 prototyp iPhone 17 Pro 1 iPhone 17 CAD Uniklé nákresy iPhone 17 Pro case 4 iPhone 17 Pro case 3 iPhone 17 Pro case 2 Vstoupit do galerie

Zároveň není od věci podotknout, že i kdyby se iPhone 17 Pro (Max) skutečně naučil natáčet v 8K, nebude prvním mobilem, který toto rozlišení nabídne. V 8K můžete totiž v současnosti natáčet třeba u Samsungu Galaxy S25 Ultra nebo Google Pixelu 9 Pro (byť zde je do 8K video upscalováno přes umělou inteligenci). Pokud se pak ptáte na to, k čemu vlastně 8K je, když v současnosti nejsou rozšířené 8K televize či monitory, odpověď je jednoduchá – tvůrcům toto rozlišení umožňuje zásadní ořezy videí při zachování perfektní kvality – tedy de facto to, co umožňuje focení do většího počtu MPx. Nechme se však raději překvapit, s čím nakonec Apple přijde.