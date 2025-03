Základní iPhony se letos po letech čekání konečně dočkají zásadního vylepšení displeje

Základní iPhony letos konečně srovnají krok s konkurencí – tedy alespoň co se jejich displejů týče. Zdroje agentury Bloomberg totiž před pár hodinami potvrdily, že u nich Apple počítá s nasazením ProMotion technologie, tedy variabilní obnovovací frekvence až 120Hz. Není sice jasné, zda budou displeje nabízet rozmezí 1 až 120 Hz a tedy zda nabídnou i podporu Always-on, nicméně i kdyby ne, navýšení z nynějších fixních 60 Hz na dvojnásobek sám o sobě velmi potěší.

Díky vyšší obnovovací frekvenci displeje bude plynulost zobrazovaného obsahu na displeji v pohybu podstatně lepší než je tomu nyní. Obsah se totiž bude po displeji „pohybovat“ díky vyššímu počtu obnovení obrazu za sekundu zjednodušeně řečeno po menších úsecích a tedy nebude viditelné „trhání“, jak je tomu nyní v případě iPhonů 16(e) při srovnání s iPhony 16 Pro. Paradoxem je pak to, že zatímco řada Pro nabízí ProMotion již od modelu 13 Pro a androidí konkurence nasazuje vyšší obnovovací frekvenci displeje i u velmi levných telefonů, Apple s tímto krokem váhal až do letoška a to i přesto, že za 60 Hz displeje sklízí ve světě každý rok drsnou kritiku. Doufejme tedy, že se tyto zvěsti naplní a ani základní modely se tak nebudou už muset za své displeje stydět.