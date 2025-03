iPad pohřbený 5 let v Temži usvědčil zločince z pokusu o vraždu!

Ačkoli to může znít jako zápletka z hollywoodského thrilleru, skutečně se to stalo. iPad, který ležel více než pět let na dně londýnské řeky Temže, byl nedávno nalezen a poskytl klíčový důkaz k usvědčení tří mužů z pokusu vraždy. Obětí byl Paul Allen, známý jako jeden ze spolupachatelů jedné z největších ozbrojených loupeží v historii.

V roce 2006 se Allen podílel na přepadení bezpečnostního skladu, který sloužil Bank of England. Loupežníci si odnesli 53 milionů liber. Kdyby měli větší nákladní auto, mohli si odnést až o dalších 154 milionů liber více. Allen si odpykal necelou polovinu z uloženého osmnáctiletého trestu a byl propuštěn v roce 2016. Tři roky po propuštění byl Allen ve svém domě postřelen. Šest střel proniklo oknem v jeho kuchyni, jedna ho zasáhla do krku a způsobila mu ochrnutí od hrudi dolů. Kriminalisté o několik let později zatkli tři muže kvůli jiné sérii zločinů, včetně krádeže vzácných čínských artefaktů v muzeu. Právě při této vyšetřovací linii policie zjistila, že pachatelé krátce po střelbě na Allena zastavili poblíž Temže.

Při prohledávání oblasti detektivové doufali, že najdou zbraň, ale místo toho objevili starý iPad pokrytý bahnem. I po letech pod vodou bylo možné spustit SIM kartu Vodafone, která obsahovala důležité údaje. Ty pomohly usvědčit tři podezřelé muže, a sice Louise Ahearna, Stewarta Ahearna a Daniela Kellyho. Nejen že byli usvědčeni z pokusu vraždy, ale povedlo se je „dostat“ i na další loupežná přepadení ve Švýcarsku. Data z karty rovněž prozradila, že pachatelé sledovali Allenovo vozidlo pomocí GPS, což jim umožnilo zjistit jeho adresu. Motivem útoku byl pravděpodobně fakt, že tento gang Allenovi dlužil peníze.