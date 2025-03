Zrcadlení iPhonu na Mac si v EU neužijeme ani po příchodu iOS 18.4

Když Apple na loňské WWDC představoval světu iOS 18 a macOS 15, možná ještě víc než funkcemi Apple Intelligence zaujal možností zrcadlit iPhone na Mac s plnou podporou ovládání, přijmu notifikací a tak podobně. O to víc však byl následně svět zklamán z toho, že se tato funkce nedostala do Evropské unie. Ještě před jejím prvním vypuštěním do světa totiž Apple ve svém prohlášení informoval o tom, že kvůli regulátorům EU a nejistoty způsobené antimonopolní legislativou unie zde zrcadlení iPhonu na Mac neuvolní do té doby, než bude celý problém vyřešen. A jak se zdá, ten vyřešen stále není. Protože zatímco některé funkce Apple Intelligence do Evropské unie spolu s chystaným iOS 18.4 dorazí, zrcadlení iPhonu nikoliv.

iOS 18.4 je v současností v pokročilé fázi testování a čistě teoreticky by jej mohl Apple pro veřejnost uvolnit již příští týden. To proto, že včera vydal 5. vývojářskou betu, která je zároveň RC verzí – tedy zjednodušeně řečeno verzí kandidující na veřejné vydání. Bohužel, zatímco funkce Apple Intelligence v této dost možná finální verzi nechybí, byť je jich minimálně při českém nastavení telefonu poskrovnu, zrcadlení iPhonu na Mac byste v systému hledali marně. To potvrzují jak vývojáři, kteří začali bety hned po jejich včerejším vypuštění zkoumat, tak i my v redakci, jelikož máme betu iOS 18.4 v poslední verzi na testovacím iPhonu taktéž staženou. Nestane-li se tedy zázrak, bohužel si zrcadlení iPhonu na Mac v Evropské unii s příchodem iOS 18.4 neužijeme a je otázkou, zda vůbec někdy v budoucnu ano.