Kdy Apple představí iOS 19? To se nejspíš dozvíme už tento týden

Čím dál častěji se nás v komentářích ptáte na to, kdy Kdy Apple představí iOS 19. Odpověď na tuto otázku samozřejmě ještě neznáme, nicméně vzhledem k minulosti si lze minimálně vyvodit, kdy by nám ji Apple mohl naservírovat. Doba, kdy oznamuje termín konání své vývojářské konference WWDC, je totiž tady.

​V posledních pěti letech Apple oznámil termíny konání své vývojářské konference WWDC v následujících datech:​

2020 : pátek 13. března ​

: ​ 2021 : úterý 30. března

: 2022 : úterý 5. dubna ​

: ​ 2023 : středa 29. března ​

: ​ 2024: úterý 26. března ​

Jak tedy můžete sami vidět, Apple obvykle oznamuje termíny WWDC na přelomu března a dubna, přičemž preferuje úterky nebo středy.Výjimkou byl rok 2020, kdy bylo oznámení v pátek. ​Rok 2020 byl ale výjimkou de facto ve všem – světem totiž tehdy otřásala pandemie COVID-19 a nikdo příliš nevěděl, zda WWDC vůbec bude, potažmo v jaké formě. Apple se tedy tehdy uchýlil k brzkému oznámení akce, aby nejrůznější spekulace vyvrátil.

Pokud se tedy bude Apple držet své tradice z posledních let, přičemž na rok 2020 nebudeme vzhledem k tehdejším okolnostem brát zřetel, je poměrně pravděpodobné, že se datum WWDC a tedy termín představení iOS 19 a dalších nových OS dozvíme již tento týden, dost možná pak hned dnes, protože úterky jsou evidentně oblíbené. Samotné představení systému pak proběhne zcela určitě hned v pondělí na úvodní Keynote celé akce.

Kdybychom si pak my měli tipnout, kdy se bude konat WWDC a tedy kdy Apple oznámí iOS 19, v úvahu připadají dva termíny – konkrétně od 2. do 6. června, nebo od 9. do 13. června. V posledních letech se WWDC konaly konkrétně v následujících termínech:

WWDC 2020 : 22. června – 26. června 2020

: 22. června – 26. června 2020 WWDC 2021 : 7. června – 11. června 2021

: 7. června – 11. června 2021 WWDC 2022 : 6. června – 10. června 2022

: 6. června – 10. června 2022 WWDC 2023 : 5. června – 9. června 2023

: 5. června – 9. června 2023 WWDC 2024: 10. června – 14. června 2024

S ohledem na tuto skutečnost se tak jeví pravděpodobněji spíše druhá varianta, avšak Apple může samozřejmě i překvapit a „odpálit“ akci hned první červnový týden. Tak či onak, tisková zpráva oznamující termín WWDC se vydává zpravidla kolem 18:00 našeho času, takže buďte připraveni.