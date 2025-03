New York je fascinující na každém rohu a když jsme sem letos vzal svého tátu, nachodili jsme za 10 dní více než 200 kilometrů. Samozřejmě mě při všech procházkách provázel iPhone 16 Pro a čas od času jsem něco vyfotil. Věřím, že se vám fotky budou líbit a můžete se podívat, jak fotí iPhone 16 Pro nebo co vše je možné zažít a vidět na běžné procházce New Yorkem.