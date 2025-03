Parádní iOS aplikace, které vám pomohou s produktivitou

Todoist je výkonný nástroj pro správu úkolů, který pomáhá udržet pořádek ve všech povinnostech, ať už jde o práci, školu nebo osobní záležitosti. Umožňuje vytvářet úkoly, přiřazovat jim termíny, nastavovat priority a organizovat je do projektů, což usnadňuje jejich přehledné řízení. Díky intuitivnímu rozhraní a možnosti sdílení seznamů je vhodný nejen pro jednotlivce, ale i pro týmy, které potřebují efektivně spolupracovat. Synchronizace mezi zařízeními zajišťuje, že všechny úkoly máte vždy po ruce, ať už jste na počítači, tabletu nebo mobilu.

Google Keep je praktická aplikace pro rychlé zaznamenávání myšlenek, úkolů nebo důležitých informací, které by jinak snadno zapadly. Umožňuje vytvářet textové poznámky, hlasové záznamy i seznamy, přičemž každou poznámku lze barevně označit nebo opatřit štítkem pro lepší organizaci. Díky synchronizaci mezi zařízeními máte své poznámky vždy po ruce, ať už na telefonu, tabletu nebo počítači. Praktickou funkcí jsou také připomínky, které zajistí, že na nic nezapomenete. Ať už si zapisujete nápady na nový projekt, seznam věcí na cestu nebo jen myšlenky z běžného dne, Google Keep vám pomůže udržet pořádek a snadno se k nim kdykoli vrátit.