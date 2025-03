Tyto skvělé macOS hry stáhnete tento týden výjimečně zdarma

Moral Dilemma The Interview 1

Moral Dilemma je netradiční narativní adventura, která staví hráče do absurdních, ale zároveň znepokojivých situací. Ocitáte se na pracovním pohovoru, který se však rychle mění v sérii bizarních zkoušek, jež testují nejen vaše schopnosti, ale i morální hranice. Ignorovat mluvící tiskárnu, podivnou anomální chodbu a nelogické životně nebezpečné úkoly se může zdát jako správná cesta k získání vysněného místa, ale čím dál tím více je jasné, že něco tady rozhodně není v pořádku. Hra si pohrává s realitou, nutí vás zpochybňovat vlastní rozhodnutí a postupně odhaluje děsivější pravdu, než jste si kdy dokázali představit.

Qualia je jedinečná textová hra, která vás vtáhne do atmosféry vědeckého experimentu zaměřeného na rozpoznávání lidské a umělé inteligence. Jako dobrovolník pro společnost Intellica analyzujete odpovědi účastníků studie a určujete, zda pocházejí od člověka, nebo stroje. Hra si hraje s vaší intuicí, nutí vás přemýšlet o hranicích mezi přirozeným a umělým myšlením a postupně vás vtahuje do hlubšího, možná až znepokojivého příběhu. S každým rozhodnutím získáváte nejen pocit, že přispíváte k vývoji budoucí technologie, ale také pochybnosti o tom, jak moc jste sami součástí tohoto experimentu. A nezapomeňte—myslete pozitivně!

Cipheur je zábavná a zároveň náročná logická hra, která prověří vaše schopnosti luštění šifer i jazykový cit. Vaším úkolem je rozluštit sto citátů slavných osobností, přičemž každý z nich je skryt v kryptogramu, který musíte pomocí dedukce a znalosti jazyka odhalit. Hra nabízí tři úrovně obtížnosti, takže si na své přijdou jak začátečníci, tak zkušení luštitelé. K dispozici jsou také nápovědy pro ty, kteří se ocitnou v úzkých, a systém úspěchů, který odměňuje vaše pokroky. To vše je navíc zcela zdarma, takže se můžete bez omezení ponořit do světa tajemných šifer a objevovat skryté myšlenky slavných osobností.

The Beautiful Island je poutavá narativní adventura zasazená do alternativní historie v blízké budoucnosti. Děj se odehrává na ostrově připomínajícím Tchaj-wan, který nedávno prošel válkou. Hráč si může vybrat mezi dvěma scénáři – buď ostrov válku prohrál a byl anektován sousední zemí, nebo se mu podařilo ubránit svou nezávislost. Hlavním hrdinou je inženýr Jan, který se po skončení konfliktu vrací na ostrov a snaží se znovu navázat kontakt s lidmi, které zde kdysi poznal. Každé setkání mu odhaluje, jak válka změnila jejich osudy i pohled na politickou situaci. Hráč se tak ocitá před volbou – zůstat neutrální, nebo se do událostí aktivně zapojit a pokusit se ovlivnit běh dějin. Je skutečně možné změnit osud? A jaký názor si na celou situaci vytvoříte vy? Na konci hry můžete své postoje sdílet s ostatními hráči a podělit se o svůj pohled na svět formovaný rozhodnutími, která jste učinili.