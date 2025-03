Earbud Cleaning Kit: vyzkoušel jsem set na čištění AirPods, který se dostal až do MoMA

Jak je v Americe zvykem, téměř každá prohlídka čehokoli končí tím, že procházíte obchodem s Merchem. Ne každý je však tak zajímavý jako ten v MoMA. V něm totiž najdete zajímavé designové kousky všech velikostí i cen. A zatím co synovi jsem musel koupit svítícího Snoopyho a autíčko s logem MoMA, tak mě zaujala mnohem menší hračka, a to plechová krabička s nápisem Earbud Cleaning Kit, která je ideální pro čištění AirPods. Zajímavé je, že tento set byl navrhnutý přímo v New Yorku a za 10 dolarů, což je cena jednoho Matcha Latté dostanete 11 dílnou sadu nástroji, hadříků, vodiček a všeho možného i nemožného k čištění sluchátek a jejich krabičky. Osobně používám AirPods Pro a čištění špuntů řeším, jak už jsem psal pomocí ultrazvukové čističky. Tím však vyčistíte pouze špunty, nikoli krabičku nebo samotná sluchátka.

Fotogalerie earbud cleaning set airpods cleaning how to clean airpods airpods clean earbuds set cleaning set earbud airpods cleaning set cleaning airpods set Vstoupit do galerie

Kit obsahuje pár nástrojů na čištění, konkrétně se pak jedná o dva kartáčky na čištění otvorů, do kterých dáváte v pouzdře AirPods nabíjet, jeden kartáč proti prachu. dvojici vlhčených ubrousků s antistatickým efektem, pětici špičatých tyčinek a vodičku na čištění sluchátek. Zcela upřímně, vše, co najdete v tomto setu lze nahradit tím, že vezmete klasickou štětičku do uší, vatový tampónek nebo něco podobného a různě to zastřihnete nebo jinak upravíte. Pokud však chcete pěkný set v plechové krabičce, který se navíc prodává za 10$, tedy cenu jedné kávy, pak je to rozhodně zajímavá hračka. Nechci z tohoto setu dělat něco čím není, ale opravdu musím uznat, že se s ním AirPods čistí pohodlně a velmi efektivně. Na druhou stranu, jak jsem již zmínil, rozhodně to není jediná možnost, jak vyčistit AirPods.