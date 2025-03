Šéf Netflixu: Apple TV+ pro nás není konkurence

Spolugenerální ředitel Netflixu Ted Sarandos se brzy objeví na Apple TV+ v seriálu The Studio. Ještě předtím však v rozhovoru pro Variety otevřeně prohlásil, že nechápe strategii Apple TV+ a označil ji pouze za marketingový tah. Sarandos se v rozhovoru zaměřil na konkurenci v oblasti streamovacích služeb a hovořil o platformách jako Prime Video, Max a právě Apple TV+. Když se ho redaktoři Variety zeptali na jeho názor na Apple TV+, odpověděl: „Nechápu to jinak než jako marketingový tah, ale jsou to opravdu chytří lidé. Možná vidí něco, co my ne.“

Mohlo by vás zajímat Netflix utratil 300 milionů dolarů za sci-fi propadák. Kritici tuto novinku drtí, už jste ji viděli? Ostatní články Jan Vajdák 14. 3. 2025

Sarandosova odpověď působí jako upřímné překvapení nad tím, proč se Apple vůbec pustil do streamovacího segmentu. Pět let po spuštění Apple TV+ se zdá, že šéf Netflixu stále nechápe, jaký je skutečný cíl této platformy. Zmínka o marketingovém tahu tak působí spíše jako improvizované vysvětlení než jeho skutečný názor. V každém případě Apple TV+ má ještě dlouhou cestu k tomu, aby se stal přímou hrozbou pro Netflix. Na druhou stranu je třeba říct, že to platí pro většinu streamovacích služeb, které se snaží Netflix dohnat.