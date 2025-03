Netflix utratil 300 milionů dolarů za sci-fi propadák. Kritici tuto novinku drtí, už jste ji viděli?

Zdá se, že se Netflix z minulých nezdarů nepoučil a znovu investoval obří sumu do filmu, který se podle kritiků sotva dá sledovat. Sci-fi novinka Pasáž, adaptace vizuálně podmanivého komiksu Simona Stalenhaga, slibovala epickou podívanou o dystopické budoucnosti a boji lidí proti strojům. A zatím to věru na dobrá hodnocení příliš nevypadá. Film, jehož rozpočet přesáhl 300 milionů dolarů, dorazí na Netflix už tento týden. Děj sleduje Michelle (Millie Bobby Brown), která se ve zničeném světě alternativních 90. let vydává pod dohledem bývalého vojáka (Chris Pratt) hledat svého bratra, který údajně ovládá robota se zvláštními schopnostmi.

Zatímco předloha okouzlovala skvělou kresbou, film podle kritiků nenabízí nic kromě průměrného vizuálu. Žádná hloubka, žádná originalita. Jen stereotypy a předvídatelný děj. Za filmem stojí Joe a Anthony Russoovi, tedy tvůrci úspěšných Avengers: Endgame a Infinity War. Od těchto dvou filmů se jim ale lepí smůla na paty. Jejich filmy Cherry nebo The Gray Man skončily v propadlišti dějin a Pasáž na ně podle všeho plynule naváže. Pasáž momentálně drží pouhých 23 % pozitivních recenzí a kritici se shodují, že se jedná o bezduchou akční podívanou, která nepřináší nic nového. Někteří ji přirovnávají k posledním filmům Marvelu, které se utápí v nekonečných klišé. Obrázek si sami budete moct udělat už 14. března.