Únik fotky krytu potvrzuje vzhled nového iPhonu 17 Air!

O vzhledu chystaného iPhonu 17 Air už není prakticky pochyb. Zejména v posledních týdnech se totiž objevilo tak velké množství úniků informací, které se na jeho podobně shodují, že by bylo opravdu zarážející, kdyby se u něj Apple nakonec vydal jinou cestou. Obecně totiž platí, že když se úniky v tomto období začnou ve větší míře shodovat, většinou odráží realitu, což se pravděpodobně děje i nyní – tím spíš, když přibývají další a další. Se svou troškou do mlýna totiž přišel před pár hodinami i spolehlivý leaker Sonny Dickson, který je známý tím, že sdílí jen věci, o jejichž věrohodnosti je skálopevně přesvědčen. Konkrétně se Sonnymu dostala do rukou fotka zachycující kryt iPhonu 17 Air, která potvrzuje podlouhlý zadní fotomodul á la Google Pixel. Mrknout na ní můžete v galerii níže.

Fotogalerie iphone 17 air case Čerstvě uniklý kryt pro iPhone 17 Air iPhone 17 Air by Jon Prosser 3 iPhone 17 Air by Jon Prosser 2 iPhone 17 Air by Jon Prosser 1

Nový iPhone 17 Air však nebude samozřejmě unikátní jen pojetím zadního fotomodulu. Apple u něj totiž počítá zejména s mimořádně tenkým tělem, jehož tloušťka by se měla pohybovat kolem kolem 5,5 mm. Potěšit by zde ale měla i velmi slušná výdrž baterie (s ohledem na tloušťku), MagSafe nebo třeba 120Hz displej. Co se pak týče ceny, ta by měla v České republice začínat na zhruba 26 990 Kč – tedy na úrovni nynějšího iPhonu 16 Plus.