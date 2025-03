Extrémní test odolnosti: Přežije déle v kapalném dusíku iPhone 16e, nebo iPhone 16 Pro?

Youtubový kanál TechRax, který je známý svými destruktivními testy elektroniky, se po delší pauze vrátil s novým experimentem. Tentokrát tvůrci vzali iPhone 16 Pro za tisíc dolarů a cenově dostupnější iPhone 16e za 600 dolarů a ponořili je do kapalného dusíku. Účel testu? Zjistit, který vydrží déle. Apple tvrdí, že iPhone 16e má nejodolnější zadní sklo v historii smartphonů a k tomu Ceramic Shield na displeji. A právě to mělo být ověřeno v tomto extrémním testu, při němž byly oba telefony ponořeny do kapalného dusíku na několik minut.

Ihned po ponoření začal iPhone 16 Pro vykazovat první známky selhávání. Obrazovka postupně zhasínala a nakonec zčernala. Netrvalo dlouho a displej dražšího modelu praskl jako první. Levnější iPhone 16e se držel déle a jeho displej zůstal i částečně viditelný. Po vytažení z dusíku a zahřátí byl výsledek překvapivý. iPhone 16 Pro byl zcela zničen, zatímco iPhone 16e se dal zapnout a reagoval na dotyk. Přestože měl fyzické poškození, fungoval lépe než jeho dražší sourozenec. Test ukázal, že vyšší cena neznamená automaticky vyšší odolnost. V tomto případě levnější model překonal prémiovou variantu, což vyvolává otázky o kvalitě použitých materiálů.