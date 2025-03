Další revoluce za dveřmi? Apple použije v iPhonech 17 vlastní WiFi čip

Poté, co před pár týdny Apple světu odhalil svůj první 5G modem pro příjem mobilních dat, má za pár měsíců z rukávu vytasit další zbrusu novou technologii, kterou v posledních letech intenzivně vyvíjel. Řeč je konkrétně o vlastním čipu pro příjem WiFi a pravděpodobně i Bluetooth. Tento čip má totiž podle informací analytika Jeffa Pu nasadit do všech chystaných iPhonů 17 – tedy iPhonu 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max.

Čip by měl podle dostupných informací vynikat stejně jako všechny ostatní čipy Applu svou mimořádnou energetickou účinností, což by se mohlo v konečném důsledku pozitivně podepsat na výdrži baterie. Díky podpoře standardu WiFi 7 by pak měl u nových iPhonů tento čip zajišťovat i velmi rychlou bezdrátovou komunikaci, jelikož tento standard je v současnosti zároveň tím nejnovějším komerčně využívaným. Hlavním důvodem vývoje vlastních čipových řešení je však bezesporu snaha vymanit se ze závislosti na mnoha dodavatelích. Právě tato závislosti totiž Applu v minulosti pořádně zavařila, byť se netýkala WiFi čipů, ale 5G modemů.