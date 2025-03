Blíží se konec USB-C? Bezportový iPhone dostal v EU zelenou!

V předešlých dnech obletěly svět zajímavé zprávy o tom, že si Apple pohrával u chystaného iPhonu 17 Air s myšlenkou připravit jej o fyzický nabíjecí port a vytvořit tak z něj svůj první zcela bezportový iPhone. Nakonec však z této myšlenky sešlo a iPhone 17 Air se tak stejně jako všechny ostatní. chystané „sedmnáctky“ klasického napájecího a synchronizačního portu dočká. Poměrně zajímavé je pak to, že jedním z hlavních důvodů nevytvoření bezportového iPhonu měla být podle zdrojů agentury Bloomberg obava z toho, že by se toto řešení nelíbilo Evropské unii, která by se proto mohla rozhodnout Apple opět pokutovat skrz to, že jeho zařízení nenabízí jednotný nabíjecí port. Tyto obavy se ale ukázaly jako liché.

Portál 9to5mac se totiž rozhodl kontaktovat mluvčí Evropské komise s tím, zda by se bezportový iPhone vešel do mantinelů regulací souvisejících právě s jednotným nabíjecím portem. A odpověď by mohla Apple potěšit. „Vzhledem k tomu, že takové rádiové zařízení nelze dobíjet pomocí kabelového nabíjení, nemusí obsahovat harmonizované (kabelové) řešení nabíjení,“ vyjádřila se konkrétně tisková mluvčí Evropské komise Federica Miccoliová pokrývající vnitřní trh a průmyslovou strategii. Příchod bezportového iPhonu má tedy ze strany Evropské unie zelenou a závisí jen na Applu, zda tuto možnost do budoucna využije, či nikoliv. Jedno je však jasné – jakékoliv obavy ohledně možných regulací berou díky vyjádření Evropské komise nyní za své.