Selfie fotky na nové úrovni! Všechny iPhony 17 nabídnou lepší přední foťák

Přestože se Apple u iPhonů dlouhodobě zaměřuje na neustálé zlepšování jejich foťáků, pravdou je, že valnou většinu své pozornosti věnuje foťákům zadním. Přední foťák je však pro mnohé uživatele z hlediska důležitosti se zadní fotosoustavou přinejmenším srovnatelný. O to víc potěší, že se na něj letos v Applu nezapomnělo.

Před pár hodinami totiž přišel spolehlivý analytik Jeff Pu s tvrzením, že všechny čtyři chystané iPhony 17 – tedy 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max (Ultra) – nabídnou výrazně vylepšený přední fotoaparát. Konkrétně se jeho rozlišení zvýší ze současných 12MPx na 24MPx, díky čemuž tak bude schopen zachytit daleko víc detailů než tomu je nyní a uživatelé tak budou schopni díky tomu například lépe pracovat s ořezy, jelikož při nich snímek neztratí až tak zásadně svou kvalitu. Celkově se tedy jakýkoliv záznam přes přední fotoaparát posune na nový level.

Pozitivní zprávou je navíc to, že Pu není první, kdo s informacemi o plánovaném zlepšení předních foťáků přišel. Před pár měsíci totiž předpovídal upgrade předních foťáků i spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo, díky čemuž se tak zdá být tento upgrade dost pravděpodobný. Doufejme tedy, že se tyto zvěsti naplní a Apple nám ukáže, že mu skutečně jde o to, aby byly fotoschopnosti jeho telefonů skutečně co možná nejkomplexnější.