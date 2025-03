Ostuda se Siri: Vše je v pořádku, uklidňuje Apple zaměstnance

Společnost Apple se snaží uklidnit své zaměstnance poté, co musí čelit tlaku kvůli zpoždění a negativním reakcím na slibované funkce digitální asistentky Siri. Podle zprávy, se kterou přišla agentura Bloomberg, se na interním setkání zaměstnanců snažil vedoucí pracovník Robby Walker vyjádřit odpovědnému týmu uznání a motivovat jej.

Walker v průběhu schůzky mimo jiné přiznal, že se zaměstnanci mohou cítit nahněvaní, zklamaní, vyhořelí, nebo že se mohou stydět za to, jak celá situace dopadla. Zároveň ale ocenil jejich tvrdou práci a zdůraznil, že Apple bude i nadále usilovat o to, aby jeho hlasová asistentka byla tou nejlepší na světě. „Viděl jsem tolik lidí, kteří do toho dali všechno, aby to uskutečnili a společně dosáhli neuvěřitelného pokroku,“ uvedl Walker.

Problémy kolem Siri se staly veřejným tématem především proto, že nové funkce byly prezentovány v marketingových kampaních a televizních reklamách ještě předtím, než byly plně funkční. Apple dokonce spojil jejich uvedení s očekávaným příchodem iPhonu 16, čímž vyvolal očekávání, která následně nebyl schopen naplnit.

Důvodem odkladu nových funkcí byly podle Walkera problémy s kvalitou – Siri spolehlivě fungovala jen v 60 až 80 % případů. Apple se proto rozhodl, že nechce uvolnit nedokončený produkt, i když konkurence by možná takovou verzi vydala.

Aby podpořil morálku týmu, Walker zaměstnancům ukázal některé pokročilé schopnosti Siri, například nalezení čísla řidičského průkazu, práci s e-maily nebo vyhledávání konkrétních fotografií. Přislíbil jim čas na odpočinek a přípravu na nadcházející výzvy. Zatím není jasné, kdy budou nové funkce Siri dostupné pro veřejnost. Apple v oficiálním vyjádření zmínil, že je plánuje uvést v průběhu příštího roku.

Walker však zdůraznil, že i když Apple míří na iOS 19, neznamená to, že nové funkce budou nutně uvedeny v tomto termínu. „Nové funkce Siri vydáme, až budou připraveny,“ dodal. Apple se kromě Siri věnuje dalším softwarovým i hardwarovým projektům, které nyní mohou mít vyšší prioritu. „Máme závazky i k jiným projektům v rámci Applu, které jsou možná časově naléhavější než funkce, které byly odloženy,“ řekl Walker. Rozhodnutí o termínech vydání budou probíhat případ od případu. Walker zakončil své vystoupení ujištěním, že Apple neusiluje jen o implementaci slibovaných funkcí, ale chce vytvořit komplexnější a schopnější hlasovou asistentku.