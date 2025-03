Apple si věří. Nový vzhled iOS 19 a macOS 16 budeme prý naprosto milovat

Nové iOS 19, iPadOS 19 a macOS 16 by se měly podle dostupných informací po mnoha letech dočkat opravdu zásadního redesignu. Konkrétně se v souvislosti s iPhony a iPady mluví o největší předělávce systémového vzhledu od iOS 7, v případě macOS pak od vydání verze Big Sur v roce 2020. A ačkoliv se má redesign zaměřit nejen na změnu vzhledu, ale i na změnu některých ovládacích mechanismů s cílem usnadnit celkové ovládání Apple produktů, Apple věří, že těmito změnami, které donutí uživatele zvykat si na nové prvky, nikoho nenaštve, ale naopak nadchne.

Právě s tímto tvrzením vyrukoval před pár hodinami reportér Bloombergu Mark Gurman s vazbami na lidi přímo z Applu. Vedoucí vývoje nových verzí OS, které Apple odhalí v červnu, si údajně prakticky nepřipouští, že by byl redesign krokem vedle, jelikož zařízení po vzhledové stránce celkově sjednotí a navrch přidá prvky, které budou pro uživatele právě z hlediska usnadnění ovládání příjemné a zajímavé. Redesign se má inspirovat konkrétně u visionOS, která vsází do značné míry na transparentnost, ale třeba i kulaté ikony a překrývající se okna s různými stupni rozmazání. Právě to ale ve výsledku dodává celému systému na pospolitosti a sjednocenosti.

Cíl takto zásadního přepracování operačních systémů Applu je pak údajně hlavně vytvoření „nových“ platforem, které budou zábavné a lákavé jak pro stávající uživatele, tak dostatečně zajímavé i pro nové zákazníky, kteří by díky novému pojetí softwaru mohli k Applu přejít. Zároveň má být vše vyvíjeno tak, aby šlo dané pojení OS snadno nasadit i na budoucí nové produkty typu ohebný iPhone či iPad, chytrý domácí displej a tak podobně. Apple si tedy jinými slovy vyšlapává cestičku k tomu, aby v budoucnu i díky přepracovaným softwarům s novým hardwarem co nejvíc zazářil.