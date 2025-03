iOS 18.4 vám na iPhonech konečně dovolí změnit si výchozí navigační aplikaci

Nevyhovují vám na iPhonu Apple Maps coby výchozí navigační aplikace? Pak pro vás máme dobrou zprávu. S příchodem iOS 18.4 si totiž budete moci poprvé v historii iOS toto nastavení změnit a to zcela dle vaší libosti – tedy klidně na Google Maps či Mapy.cz.

Že půjde výchozí navigační aplikace změnit oznámil Apple již před pár měsíci v souvislosti se zákonem o digitálních trzích, který vstoupil v platnost na území Evropské unie. Právě bez jejího tlaku by tak možnost změnit si výchozí navigační aplikace do iOS prakticky 100% nedorazila, jelikož je jasné, že se Apple snaží ve svém systému upřednostňovat vlastní řešení. Spolu s navigací navíc půjde změnit v iOS 18.4 i výchozí překladač, který je v současnosti taktéž nastaven na Překladač od Applu.

Svým způsobem úsměvné je pak to, že vzhledem k tomu, že jsou zákony o digitálních trzích platné jen na území Evropské unie, změna výchozí navigace nebude dostupná v USA, za což je Apple již nyní poměrně tvrdě kritizován na sociálních sítích či v různých diskuzních fórech. Spíš než kvůli spolehlivosti Apple Maps, které jsou v USA na velmi dobré úrovni, však uživatelé naráží na to, že chtějí mít možnost volby, o kterou je Apple záměrně připravuje. Bude proto vcelku zajímavé, jak se kalifornský gigant rozhodne do budoucna tyto rozdíly, které jeho uživatele rozdělují, řešit.