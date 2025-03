Únik reálné fotky potvrzuje nový vzhled iPhonu 17 Pro (Max)! Co na něj říkáte?

Zdá se, že o vzhledu zad chystaných iPhonů 17 Pro (Max) již není pochyb. V posledních týdnech se totiž dostalo na světlo světa mnoho úniků informací, které potvrzují výrazné zvětšení zadního fotomodulu, přičemž s dalším důkazem přispěchal před pár hodinami i velmi dobře informovaný leaker Majin Bu. Tomu se konkrétně dostala do rukou fotka zachycující část vnitřního rámu iPhonů 17 Pro, na kterém je jasně vidět, že se počítá jak se zachováním podpory bezdrátového nabíjení nebo minimálně MagSafe, tak i s upgradem fotomodulu. Na fotku se můžete podívat v galerii níže.

Jak můžete sami na snímku vidět, jednotlivé foťáky budou u iPhonu 17 Pro (Max) i nadále uspořádány do trojúhelníku, přičemž LiDAR spolu s přisvětlovací LED diodou budou přesunuty na druhou stranu fotomodulu – pohledově doprava. Ačkoliv můžeme samozřejmě jen spekulovat nad tím, proč Apple k podobné úpravě přistoupil, jako nejjednodušší a zároveň nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví prostě jen to, že pro komponenty foťáku potřeboval získat více místa a zvětšení zadního „hrbu“ mu jej poskytlo v dostatečném množství. Nakolik se tato změna podepíše do fotoschopností telefonu ale ukáže ve výsledku až čas