Otřese se svět v základech? GTA 6 spustí vlnu neschopenek a omluvenek kvůli „nemoci“

Již na konci letošního roku bychom se měli s trochou štěstí dočkat vydání dlouho očekávaného GTA 6. A ačkoliv o něm studio Rockstar Games zveřejnilo zatím jen velmi málo informací v čele s prvním a doposud jediným trailerem, natěšenost milovníků této herní série začíná strmě stoupat. A to dokonce tak, že mnozí z nich již mají jasno o tom, jak stráví první dny po vydání. Pokud čekáte, že hraním, pak jste se trefili. Jak se ale zdá, mnoho hráčů chce hrát doslova 24/7.

Na Redditu se objevilo nedávno poměrně vtipné vlákno, ve kterém diskutují lidé o tom, kolik jich bude ve dnech vydání GTA 6 záhadně nemocno a kvůli tomu nepůjde do práce či do školy. A jak se zdá, simulací u lékařů kvůli neschopenkám či u rodičů kvůli omluvenkám bude opravdu požehnaně. GTA 6 je totiž pro mnohé hráče natolik lákavou záležitostí, že absolutně neváhají nad tím, zda kvůli němu „zazdí“ práci či studium, jelikož je to pro ně naprostá samozřejmost. Kromě nemocí se pak dá v termínu vydání očekávat i velké vybírání dovolených, jelikož i o tom diskutéři na Redditu ve velkém mluví.

Vydání GTA 6 tedy dost možná zatřese světem víc než bychom zprvu čekali. Kromě titulu s nejvyšší cenovkou, který se hře předpovídá, či nejpropracovanější hře vůbec, což od ní mnoho uživatelů též očekává, totiž může mít vydání zajímavý dopad i na pracovní trh a obecně fungování světa. Hráčská základna GTA je totiž obrovská a pokud se naplní slova hráčů, jejich absence v práci může leckdo skutečně pocítit. Vždyť jen trailer má rok po vydání už téměř čtvrt miliardy zhlédnutí!