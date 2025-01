GTA 6 cena: Kolik bude stát nejočekávanější hra posledních let?

Herní průmysl netrpělivě očekává vydání Grand Theft Auto 6, které je dle Rockstaru zatím plánované na podzim 2025. Okolo této hry je mnoho spekulací. Týkají se především toho, jestli hra nebude odložena. Otazník pak visí také nad cenovkou. Podle analytika Matthewa Balla by Rockstar mohl využít tohoto očekávaného hitu k navýšení cen her, přičemž se spekuluje o částkách mezi 80 až 100 dolary. Ball tvrdí, že současné ceny videoher, které se dlouhodobě drží na zhruba 70 dolarech, již neodpovídají inflaci ani rostoucím nákladům na vývoj, což by mohlo GTA 6 změnit.

Ball ve své zprávě uvedl, že mnozí vývojáři doufají, že GTA 6 prolomí současný strop cen her. Pro srovnání, kdyby cena her odpovídala inflaci, mělo by GTA stát kolem 91 dolarů. Tento krok by mohl ovlivnit celý trh, kdy by například tituly za 60 dolarů poskočily na 70 a ty za 70 na 80 dolarů. Přesto Ball připustil, že je nepravděpodobné, že by Rockstar šel až na 100 dolarů, spíše zůstane u cenovky 70 nebo 80 dolarů.

Vyšší cena by pak mohla vyvolat nevoli hráčů, zejména pokud by GTA Online nebylo součástí základního balíčku nebo pokud by byly zvýšeny ceny mikrotransakcí. Navíc vývoj GTA 6, jehož náklady se odhadují na 2 miliardy dolarů, přichází v době, která je pro herní průmysl velmi obtížná, Jen od roku 2022 přišlo v tomto odvětví o práci 33 tisíc lidí. Tak či onak, téměř všem je jasné, že GTA 6 přinese obrovské tržby. Někteří hovoří až o třech miliardách dolarů do jednoho roku od vydání. Na konečnou cenovku si tedy budeme muset počkat. Většině hráčů ale na ní zřejmě až tak záležet nebude.