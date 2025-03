První recenze na nový iPad Air M3: Stejný tablet, lepší klávesnice

V průběhu tohoto týdne bude spuštěn prodej nového iPadu Air M3. Již v tuto chvíli se ale na webu objevují první recenze od novinářů a my vám na jejich základě přinášíme přehled nejdůležitějších informací, které byste o novém vylepšeném iPadu Air měli vědět.

V loňském roce Apple iPad Air výrazně inovoval. Model 2024 poprvé představil 13″ verzi, která na iPadu Air poskytuje zážitek podobný iPadu Pro. Byl také vybaven výkonným čipem M2. Letos se nový iPad Air kromě vylepšeného příslušenství dočkal dalšího rozdílu: namísto M2 je osazen čipem M3. Co o letošní novince říkají recenzenti?

píše David Pierce z magazínu The Verge.

Výrazný rozdíl mezi čipem M2 a M3 nevidí ani Scott Stein z webu CNET:

„Čipy Apple řady M jsou fantasticky výkonné, ale tvrdím, že jejich úspěchy na iPadu je těžší ocenit, pokud nejste výkonný uživatel, který se ponořuje do umělé inteligence, grafiky nebo práce s videem či fotografiemi… Ale ani Apple nesrovnává meziroční nárůsty čipů M. V případě iPadu M4 se jedná o výkonnější čipy. Oproti M2 je to přírůstek. Pokud iPad řady M používáte poprvé, bude vám to připadat jako velký skok.“