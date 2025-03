Takto bude vypadat iPhone 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max! Podívejte se na jejich makety

Do představení nové generace iPhonů sice zbývá ještě zhruba půl roku, nicméně vzhledem k nepřebernému množství uniklých informací, které se objevily zejména v posledních několika týdnech, se dá s trochou nadsázky říci, že oficiální odhalení těchto telefonů v září bude už spíše formalitou. Známe totiž jak jejich design, tak i řadu chystaných funkcí, přičemž dnes a denně další a další upřesnění informací ohledně novinek přibývají. Před pár desítkami hodin se například na kanále youtubera iDeviceHelp objevilo video zachycující makety všech iPhonů vytvořené na 3D tiskárně. A jelikož mají vycházet z uniklých rozměrů telefonů, které zveřejnil spolehlivý leaker Majin Bu (jenž měl na videu i spolupracovat), je pravděpodobné, že se nyní skutečně díváme na to, co nám Apple za půl roku představí coby novou generaci svých telefonů.