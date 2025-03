Apple chystá na příští rok vylepšenou verzi svého 5G modemu C1! Toto má umět

Apple plánuje pro příští rok masovou výrobu vylepšené verze svého modemu C1, který by měl přinést lepší energetickou účinnost, vyšší rychlost přenosu dat a konečně i podporu pro mmWave 5G. Podle analytika Ming-Chi Kua je sice integrace mmWave do modemu poměrně snadná, ale dosažení stabilního výkonu při nízké spotřebě energie bude pro Apple výzvou. Modem C1, který Apple poprvé použil v iPhonu 16e, mmWave 5G zatím nepodporuje. To znamená, že jeho uživatelé nemají přístup k extrémně vysokým rychlostem připojení, které mmWave nabízí na vybraných místech, jako jsou stadiony, letiště nebo hustě osídlené oblasti. Apple však tvrdí, že C1 je pouze začátek a s každou novou generací jej bude dále vylepšovat. Kuo již dříve uvedl, že modem C1 se objeví také v chystaném iPhonu 17 Air.

Není jasné, který produkt dostane vylepšenou verzi C1 jako první, ale spekuluje se o možném iPhonu 17e nebo některých modelech iPadu. Novější generace tohoto modemu by se mohla objevit také v základních modelech iPhonu 18. Je ale také možnost, že informace od Kua se týkají spíše chystaného modemu C2. Podle Marka Gurmana z Bloombergu Apple plánuje nasazení C2 modemu v roce 2026, přičemž jeho první nasazení by mělo proběhnout v iPhonu 18 Pro.

Co se týče technologií, Kuo také odhalil některé detaily výrobního procesu současného modemu C1:

Komponenta Výrobní proces Baseband 4/5nm Nízkofrekvenční/Sub-6 TRx 7nm Střední frekvence (IF) TRx 7nm PMIC 55nm

Zatímco u procesorů přechod na modernější výrobní proces znamená vyšší výkon a nižší spotřebu energie, u modemů to tak jednoznačné není. Proto je podle Kua nepravděpodobné, že by Apple v příštím roce přešel na 3nm technologii výroby modemu.