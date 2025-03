Objevte znovu kouzlo nativních Apple Podcastů s těmito tipy a triky

Vlastní stanice

Chtěli byste si uspořádat své oblíbené podcasty do tematických celků? V aplikaci Podcasty si můžete vytvářet vlastní stanice, které spojují podcasty podle tvůrce, tématu nebo žánru. Je to skvělý způsob, jak si přizpůsobit aplikaci podle svých preferencí a rychle najít to, co právě chcete poslouchat. Stačí přejít do sekce Knihovna, klepnout na ikonu tří teček v pravém horním rohu a zvolit Nová stanice. Dále pojmenujte svou stanici a vyberte podcasty, které do ní chcete zařadit.