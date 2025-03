Nový iPad Air M3 v prvních testech výkonu nepřekvapil. O kolik je oproti předešlé generaci rychlejší?

V úterý představené iPady Air M3 se sice dostanou na pulty obchodů až příští týden ve středu, Apple je však pravděpodobně v zahraničí již stihl rozpůjčovat recenzentům a youtuberům, kteří tak již nyní tyto novinky intenzivně testují. Svědčí o tom minimálně přibývající záznamy v databázi zřejmě neznámějšího nástroje pro měření výkonu, tedy v Geekbench 6. Ve výsledku se však nejedná o žádná překvapivá data.

Jelikož jsou už čipy M3 nějakou dobu na trhu, výkon iPadů Air M3 oproti předešlé generaci se dal s předstihem odvodit třeba skrze porovnání výkonu MacBooků Air M2 a M3. V jejich případě je rozdíl zhruba 20 %, přičemž totéž samozřejmě platí i u nových iPadů. V testu vícejádrového skóre totiž novinka dosahuje kolem 11 600 bodů, přičemž její předešlá verze zvládala kolem 9800 bodů. Zrychlení je tu tedy vcelku slušné, avšak rozhodně ne takové, které by se jakkoliv vymykalo očekávání, ba právě naopak. Nabízí se proto otázka, zda má pro majitele iPadů Air M2 vůbec smysl na nové Airy M3 přejít, protože vyšší výkon je vlastně to jediné, co novinky mezigeneračně nabízí lepší.

Nový iPad Air M3 lze předobjednat zde