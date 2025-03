Nejen výkonnější čip. iPad 11 dostal i vyšší RAM paměť

Úterní představení nové generace základního iPadu sice Apple v porovnání s představením modelu Air poměrně odbyl, jelikož tomuto modelu věnoval vlastně jen jeden odstavec v poměrně dlouhé tiskové zprávě, to však neznamená, že by měl svět tuto novinku přehlížet. Jak se totiž zdá, je možná zajímavější, než se na první pohled mohlo jevit.

Apple u nového iPadu 11 láká primárně na výkonnější čip A16, se kterým jsme se mohli poprvé setkat u iPhonů 14 Pro. Právě díky novějšímu čipu by tak měl tablet zvládat hravěji náročnější úkony v čele se spouštěním náročných aplikací či her, komplikovanější multitasking a tak podobně. Jen vyššímu výkonu za to avšak vděčit nebudeme. Apple totiž před pár hodinami vydal betu vývojářského softwaru Xcode, která odhaluje, že v iPadu 11 tepe kromě výkonnějšího čipu i vyšší RAM paměť. Konkrétně se zvyšovalo z dosavadních 4GB RAM na 6GB, což by se mělo opět pozitivně projevit na multitaskingu aplikací a tak podobně. Na Apple Intelligence sice 6GB RAM nestačí, to však majitele základního tabletu z dílny Applu zřejmě příliš trápit nebude. Jednoduché úkony, které budou po iPadu 11 požadovat, totiž proběhnou naprosto hladce.

