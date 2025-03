iPhony v nevýhodě? Nový 5G modem Qualcommu má zadupat do země Apple

Qualcomm věří, že jeho nejnovější X85 5G modem vytvoří velký výkonnostní rozdíl mezi prémiovými Androidy a iPhony. Klíčovou roli v tom má hrát umělá inteligence, která zvyšuje efektivitu i rychlost připojení. Nový modem byl představen na Mobile World Conference 2025 v Barceloně a přináší podporu 5G mmWave, 400MHz šířky pásma v Sub-6GHz spektru s 1024-QAM modulací a také satelitní konektivitu. Podle Qualcommu dokáže X85 dosáhnout maximální rychlosti stahování až 12,5 Gbps a nahrávání až 3,7 Gbps. Navíc kombinuje více frekvencí od různých operátorů, což zlepšuje stabilitu připojení.

Mohlo by vás zajímat Jaká je budoucnost 5G modemů Applu? Z iPhonů zamíří do pár let do Maců či Vision Pro! Vše o Apple Jiří Filip 28. 2. 2025

Největší novinkou je „AI-powered Data Traffic Engine“, který snižuje latenci a optimalizuje rychlost. „Je to první modem, který díky AI skutečně zvyšuje svůj výkon a zvládá i slabší signály,“ uvedl CEO Qualcommu Cristiano Amon. Apple již představil svůj C1 modem, který poprvé použil v iPhonu 16e. Tvrdí, že je až o 25 % úspornější než Qualcomm modemy v jiných iPhonech, což pomáhá modelu 16e dosáhnout na nejlepší výdrž baterie mezi 6,1” iPhony. Na druhou stranu C1 nepodporuje mmWave 5G, takže uživatelé nedosáhnou na extrémně rychlé připojení na místech, jako jsou třeba letiště či stadiony. Apple ovšem tvrdí, že C1 je teprve začátek a že jeho budoucí modemy budou o poznání výkonnější. Apple má s Qualcommem smlouvu do roku 2026, což mu dává čas na zdokonalení vlastního čipu. Mezitím by se Qualcomm X85 měl objevit v Snapdragonu 8 Elite Gen 2, který dorazí v říjnu letošního roku.