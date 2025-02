Jaká je budoucnost 5G modemů Applu? Z iPhonů zamíří do pár let do Maců či Vision Pro!

Když Apple minulý týden světu představil nový iPhone 16e, zaujal mimo jiné nasazením vlastního 5G modemu C1, který by měl spojovat vysoké přenosové rychlosti s nízkou energetickou náročností. A přestože Apple příliš mnoho pozornosti této novince nevěnoval, je jasné, že se jedná o extrémně důležitý krok, který v ideálním případě velmi pozitivně ovlivní takřka celé jeho budoucí produktové portfolio. To proto, že se již roky šušká, že podpora 5G sítí dorazí z iPhonů a iPadů třeba i na Macy a právě vlastní modem C1 je možností, jak toho docílit. To ostatně nepřímo naznačil nedávno i sám Apple.

V tiskové zprávě oznamující velké investice do americké ekonomiky, kterou Apple vydal tento týden, stojí konkrétně: „Apple C1 je začátkem dlouhodobé strategie, která společnosti Apple umožní inovovat a optimalizovat modemový systém pro další produkty Apple.“ Právě nekonkretizace produktů, do kterých chce kalifornský gigant své 5G modemy nasadit, tak vyvolává otázky ohledně toho, kam všude nakonec jeho řešení zamíří. V minulosti jsme totiž slyšeli i od těch nejspolehlivějších analytiků a leakerů, že u iPhonů a iPadů Apple v žádném případě končit nechce. Co nás tedy čeká?

Vzhledem k tomu, že vývoj Apple produktů začíná zpravidla řadu let před jejich oficiálním odhalením a ještě donedávna tvrdily prakticky všechny zdroje, že vývoj extrémně drhne, je poměrně pravděpodobné, že se o raketový nástup 5G do Maců, Vision Pro či Apple Watch jednat nebude. Pokud se totiž u nejbližších generací těchto produktů nepočítalo s možností konektivity, Apple ji jen stěží přidá. Druhým důvodem, proč je tento scénář poměrně nepravděpodobný, je pak jednoduše to, že než se rozhodne s vlastním řešením expandovat, potřebuje jej naplno vyzkoušet tam, kde je klíčové – tedy v iPhonech a potažmo v iPadech.

Nejpravděpodobnější je tedy to, že 5G modem Apple C1 dorazí v dohledné době ještě do iPadu 11 coby základního iPadu a pokud v letošním roce Apple představí iPhone 17 Air, jak se intenzivně spekuluje, zřejmě jej nasadí i do něj kvůli snaze prodloužit výdrž jeho baterie skrze co nejúspornější komponenty. Překvapením by pak nebylo ani nasazení do iPadů Air a mini, bude-li je Apple v letošním roce aktualizovat, což minimálně u druhého modelu vzhledem k jeho nedávné aktualizaci nehrozí.

V příštím roce, kdy by měl dorazit modem C2, pak lze jeho nasazení vzhledem k tomu, že by měl nabízet vyšší přenosové rychlosti při nižší spotřebě energie a hlavně pak podporu mmWave (tedy rychlejší 5G připojení, které je však využitelné kvůli infrastruktuře jen v USA, kde Apple prodává iPhony s jeho podporou) očekávat u iPhonů řady Pro a iPadů Pro, potažmo u základního iPhonu, nedočká-li se ten už letos C1. Větší rozmach pak lze očekávat dle analytiků až od C3, tedy 3. generace 5G modemu, jelikož ta by měla být technicky velmi pokročilá a zároveň léty prověřená a bude se s její integrací počítat i při vývoji produktů, které Apple odstartoval v nedávné době či je má v plánu pustit. A co vše by se mohlo 5G díky C3 dočkat? Smysl by dávaly MacBooky Air a Pro, jelikož by díky ní nebyly závislé na WiFi či hotspotu při práci mimo domov nebo kancelář. Samozřejmostí je pak Vision Pro, který by díky 5G dostal do vínku možnost superrychlého streamingu nejen filmů, ale třeba i her.

Budoucnost 5G připojení Apple produktů se tedy zdá být velmi zajímavá a pokud se Applu bude ve vývoji jeho modemů dařit, je rozhodně na co se těšit. Jeho produkty se totiž mohou díky nim opět posunout na novou úroveň a to jak díky rychlosti připojení a spolehlivosti, tak i díky prodloužení výdrže baterie s ohledem na minimální energetickou spotřebu „céčkových“ modemů. Víceméně jisté je ale jedno – nebude to hned.