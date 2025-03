První ohebný iPhone bude brutálně drahý, chybět mu navíc bude tato ikonická věc

Není žádným tajemstvím, že se Apple v posledních letech věnuje mimo jiné i vývoji svého prvního ohebného iPhonu. Výsledky jeho několikaleté snahy bychom pak měli mít možnost vidět již v příštím roce, na jehož konci se má uskutečnit velká premiéra této novinky, na kterou Apple následně naváže do pár týdnů či v horším případě měsíců startem prodejů. Jak se však podle čerstvých informací spolehlivého analytika Ming-Chi Kua zdá, novinka nebude pro každého.

Zdroje analytika totiž přišly s tím, že si Apple vytyčil cíl vytvořit svůj první ohebný iPhone jakožto telefon bez jakýchkoliv větších kompromisů, čemuž budou odpovídat jak jeho technické specifikace, tak (bohužel) i cena. Ta se má pohybovat kolem 2000 až 2500 dolarů, tedy v přepočtu kolem 47 až 59 000 Kč a to navíc bez daně. V našich končinách bychom se tak mohli dostat klidně na ceny kolem 57 až 71 000 Kč. Určitě se tedy nebude jednat o zařízení pro každého.

Co se týče dalších informací, Kuo potvrzuje, že ohebný iPhone dorazí s konstrukci „knižního“ typu, tedy ve stylu Samsungu Galaxy Z Fold. Vnitřní displej bude mít po otevření úhlopříčku kolem 7,8“, vnější pak 5,5“, přičemž v obrazovce by neměla být žádná viditelná ani hmatatelná prohlubeň. V zavřeném stavu by měl mít telefon tloušťku 9 až 9,5 mm, v otevřeném pak 4,5 až 4,8 mm. Pouzdro by mělo být tvořeno titanem, přičemž pant bude kombinací titanu s nerezovou ocelí. Na zádech telefonu nalezneme dvojici fotoaparátu, přičemž chybět nebude ani selfie kamerka.

Poměrně kontroverzním rozhodnutím však má být vynechání ikonické autentizační technologie Face ID, která si za poslední roky získala mezi uživateli velkou oblibu. Apple se má kvůli úspoře místa vrátit k Touch ID, které implementuje do bočního tlačítka – tedy se vydá stejným směrem jako v případě iPadů. Nakolik bude toto řešení bezpečné oproti Face ID je ale zatím předčasné předpovídat.

Start výroby novinky má mít Apple naplánován na čtvrté čtvrtletí příštího roku s tím, že odhalení by mohlo proběhnout tradičně v září, nebo o chvíli později. Teoreticky nás tak čeká opakování scénáře z roku 2017, kdy Apple sice ukázal iPhone X v září, avšak jeho prodeje odstartovaly až o pár měsíců později, přičemž dostupnost byla ještě dlouhé měsíce po startu prodejů mizerná. Zajímavé je pak to, že chce Apple ze své „skládačky“ vytvořit model, který bude aktualizovat každoročně. Na rok 2027 už má mít totiž naplánované vydání jeho nástupce.