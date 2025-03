Audio u nových iPadů Air M3 budí rozpaky. Mezigeneračně se možná zhoršilo

Přestože vypadá nový iPad Air představený v úterý na první pohled prakticky stejně jako jeho předchůdce a může se zdát, že to jediné, co u něj Apple nasadil, je nový čip M3 namísto dosavadního M2, není tomu úplně tak. Při bližším pohledu do technických specifikací 13“ modelu si totiž lze všimnout, že novou generaci iPadu Air kalifornský gigant nepříjemně okleštil – tedy alespoň podle technických specifikací na webu Applu.

Pokud se podíváte na srovnání iPadů Air přímo na webu Applu, zjistíte, že u audio soustavy uvádí Apple v případě 13“ iPadu Air M2 podporu „2x bass“ u stereo reproduktorů. V tiskové zprávě, kterou Apple tento model tehdy představil, navíc stálo, že tehdejší novinka přináší „ještě lepší kvalitu zvuku s dvojitými basy, což je skvělé pro vychutnávání si hudby či videí“. O to víc zarazí, že zmínka o dvojnásobných basech u čerstvě představeného iPadu Air M3 chybí. Apple sice mohl jen pochybit při psaní technických specifikací, ale vzhledem k tomu, že určité downgrady produktů jsme v posledních letech párkrát viděli (třeba okleštění foťáku iPadů Pro ze dvouobjektovivých na jednoobjektivové), ve výsledku by tato věc vlastně ani příliš nepřekvapila. Nechme se tedy překvapit, zda se k ní Apple v dohledné době jakkoliv vyjádří.