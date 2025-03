Ze studentského kšeftování vyrostla úspěšná firma. Zakladatel Jabkolevně vsadil všechno na jednu kartu

iPhone je fenoménem současnosti. Podle nejnovějších dat používá produkty Apple každý čtvrtý člověk a počet aktivních uživatelů dosáhl rekordních 2,35 miliardy. Jenže ne každý si může nebo chce dovolit telefon přímo od výrobce. A právě tady nastupují firmy nabízející nejen nové, ale i použité telefony. Jako je právě jabkolevně.cz

Od náhody k úspěšnému byznysu

Trh s použitými smartphony neustále roste. Podle studie institutu pro výzkum trhu Kantar se předpokládá růst meziročním tempem 10,23 % až do roku 2027. Za tímto trendem stojí nejen současná ekonomická situace a rostoucí ceny nových výrobků, ale i větší důraz na udržitelnost.

A právě této vlny se v pravý čas chytil i Adam Bórik. Když v roce 2018 prodával první iPhone, netušil, že se z jeho garážového podnikání stane jedna z největších firem v tomto segmentu u nás.

Jak se zrodilo Jabkolevně?

„Pamatuju si svůj první kšeft úplně přesně – bylo to 12. ledna 2018. Kamarád prodával iPhone X, v té době naprostou novinku, za 25 tisíc. Já ho prodal za 27 a vydělal jsem své první dva tisíce,“ vzpomíná Adam Bórik, zakladatel Jabkolevně.cz. V té době mu bylo 18 let a studoval na anglickém gymnáziu.

Z prvního obchodu se postupně stal pravidelný byznys. „Na začátku to byl úplný freestyle. Vůbec jsem třeba nevěděl, jak vystavit fakturu. Volal jsem tátovi a ptal se, jak se to dělá,“ směje se dnes Adam.

Odvážné rozhodnutí místo jistoty

Místo studia v zahraničí se Adam rozhodl vrhnout do podnikání naplno. „Když se na to dívám zpětně, byl jsem naprostej blázen. Bylo to absolutně nevypočitatelný rozhodnutí, který nedávalo smysl. Neměl jsem žádnej rozjetej byznys, na kterým by to mohlo stát,“ přiznává dnes. „Měl jsem jít studovat do Anglie. Ale rozhodl jsem se prakticky ze dne na den, že tady zůstávám a budu pokračovat v podnikání.“

První krůčky s vlastní prodejnou

První kamennou prodejnu otevřel v dubnu 2019. „Neměl jsem ani korunu. Prodejna byla tak malá, že se tam sotva vešel prodavač a já. Na první telefony jsem si půjčil 70 000 korun od kamaráda, což bylo jeho kapesné na celý rok v Anglii. A všechny telefony, které jsem za tyto peníze nakoupil, byly nefunkční. Musel jsem je vrátit – absolutní křest ohněm. “

Složité začátky nám ukázaly, čeho si vážit

Od začátečnických chyb se Jabkolevně vypracovalo v respektovaného prodejce. A právě ne zcela tradiční začátky formují i současný přístup firmy k zákazníkům. „Teprve když sám vyděláváš peníze, vidíš, kolik práce, času a úsilí za nimi stojí. A přesně takhle přistupujeme i k našim zákazníkům – víme, že každá koruna má svou hodnotu,“ vysvětluje Adam.

Dnes firma prodá měsíčně i více jak 1800 telefonů. „Když mi před pěti lety někdo řekl, že jiná firma prodává 800 telefonů měsíčně, říkal jsem si, že její majitel musí být Steve Jobs. Připadalo mi to nereálné,“ říká s úsměvem Adam. „Teď prodáváme dvakrát tolik a pořád máme pocit, že to může být lepší.“

Jabkolevně si zakládá na přístupu k zákazníkům. „Firma se od těch začátků hodně vyvinula. Ta energie, kterou dáváme do toho, aby každý telefon byl stoprocentně funkční, originální a v nejlepším možném stavu, aby každý zákazník měl nejlepší možný zážitek z nákupu, ať už online nebo na prodejně, to se pořád vyvíjí a zlepšuje. Ty začátky jsou takový úsměvný příběh, ale firma se posunula někam úplně jinam,“ uzavírá Adam.

Co jabko, to originál

Na autenticitě ale nic neztrácí ani s úspěchem. Zatímco jiní prodejci sázejí na konzervativní marketing, Jabkolevně se nebojí být své. Na sociálních sítích Adam a jeho tým ukazují realitu bez příkras, ať už jde o rozbitý McLaren, nebo vtipné momenty z každodenního života firmy. „Dřív jsem nechtěl být ve videích ani na fotkách. Připadal jsem si, že musím být takový ten seriózní majitel, co není vidět. Prostě vážný člověk v pozadí, pan podnikatel,“ kroutí dnes hlavou Adam. „Ale postupem času jsem pochopil, že právě autenticita je to, co lidi chtějí vidět.“

A daří se – na sociálních sítích má firma tisíce sledujících, kteří oceňují nejen kvalitu služeb, ale i osobní přístup. „Někdy dostáváme hate komentáře, třeba že jsem boty ukradl mámě ze šatníku,“ směje se Adam. „Ale většinou jsou reakce super. Lidi vidí, že za značkou stojí reální lidé, kteří dělají svou práci s nadšením.“

Přemýšlíte také o iPhonu a chcete se přidat k 2,35 miliardám uživatelů Apple? Jabkolevně najdete na e-shopu jabkolevne.cz nebo v kamenné prodejně v Praze.